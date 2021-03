¡En la cama y desnudos! ‘La Liendra’ publicó una atrevida foto con su novia

‘La Liendra’ ha hecho público su noviazgo con la influencer Dani Duke desde que comenzaron. Los instagramer han publicado los momentos que pasan juntos, sus viajes y sus reuniones con amigos, pero en esta ocasión ‘La Liendra’ publicó una fotografía en la que esta con su novia y ella se ve totalmente desnuda.

En la fotografía Dani Duke esta de espaldas y su novio con la pierna tapa una parte de su cola, sin embargo, está ella esta completamente desnuda, solo se ve su cuerpo de espalda y su cabello, también se puede ver en la imagen que la mujer y su novio están acostados en una cama con las luces apagadas.

La imagen se ha se ha viralizado y ha sido posteada en diferentes redes sociales a lo que muchos internautas han reaccionado con distintos comentarios, “todo el mundo tiene que saber a qué hora hacen el sin respeto”, “esa mujer si se ha boletado”, “Uy no, que guarden su intimidad, que bajo lo que hacen esos dos para ganar plata, si quieren ganar plata mostrando, abran Onlyfans y evítennos la náusea de verlos”, “estos influencer no saben qué hacer con sus vidas, ya no hay pudor con su intimidad”, expresaron algunos internautas.

