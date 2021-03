“Lárgate viejo”: Hombre insulta a empleado de la Alcaldía de Bogotá que le pidió usar tapabocas

Se volvió viral en las redes sociales un lamentable video en el que se ve a un hombre insultar y humillar a un trabajador de la Alcaldía de Bogotá, que le pidió que usara tapabocas.

El sujeto, que se encontraba sentado en una de las bancas del Parque de la 93 en Bogotá, no dudó en responder de manera grosera y altanera al hombre de la Defensoría del Espacio Público, que estaba cumpliendo con su trabajo.

La reprochable actitud del hombre fue grabada por una persona que se encontraba cerca, motivo por el cual diferentes personas han mostrado su fuerte rechazo.

Mira También: PERRITO FUE BALEADO SIETE VECES POR EL VECINO DE SUS DUEÑOS

En el video, el hombre le grita al trabajador groserías y también descalifica a la alcaldesa Claudia López:

“Hijueputa. Lárgate de aquí más bien. Dejá de molestar a las personas. Esta ciudad es de nosotros, no de los cuatro maricas que contrató esta vieja… Lárgate viejo. No, mentiras. Vos también podés estar aquí, pero no jodiéndome”.