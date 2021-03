Pipe Bueno protagonizará una serie de Disney

El cantante de música popular Pipe Bueno reveló a través de sus redes sociales que protagonizará la nueva serie de Disney Plus titulada ‘Noah’.

Mira También: ¡LE LLUEVEN PIROPOS! CRISTINA HURTADO EXHIBIÓ SU ESCULTURAL CUERPO EN LAS PLAYAS DE CARTAGENA

El cantante, anunció que desde hace rato quería mostrarle al mundo su talento para la actuación y no escondió su emoción por hacer parte de la nueva producción que podrá ser vista próximamente en la plataforma:

"Quiero presentarles a NOAH... es un personaje al que le estoy entregando todo, pues a lo largo de mi carrera se me presentaron muchas oportunidades para actuar y en muchas entrevistas siempre hablé de la pasión escondida que sentía por la actuación, hasta que llegó este proyecto en el momento preciso y perfecto, para hoy poder anunciarles con muchaaaaaa alegría que estaré protagonizando la serie #SiempreFuiYo para #DisneyPlus donde estoy seguro que les gustará mucho. Ahhh y por cierto no es una serie típica de Disney.... por el contrario, es una gran y nueva apuesta, pues está llena de mucho MISTERIO. 🤫 así que por ahora no les puedo contar más ¿verdad @disneyplusla?”