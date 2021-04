"Es una berraca", Gregorio Pernía sobre 'Epa Colombia'

El actor Gregorio Pernía sorprendió a sus seguidores con una reflexión que ha tenido con su hija, quien estudia en un colegio público de Tolú, sobre el impacto de los influencers en Colombia.

El intérprete habló en su video sobre Daneidy Barrera 'Epa Colombia', quien para su hija, es un ejemplo a salir por su espíritu emprendedor.

“[Mi hija] sigue a 'Epa Colombia' y dice que es una mujer que merece una segunda oportunidad.. Ella cometió un error en un momento e hizo un acto de vandalismo, se arrepintió y dijo que estaban mal sus acciones, aceptó las consecuencias. Luego se convirtió en empresaria, da trabajo a mujeres, berraca, ejecutiva, y es una muestra que en medio del fango puede salir adelante", dijo Pernía.

Pese a que recalcó el trabajo de Daneidy para salir adelante, también envío una crítica bastante contundente a otros creadores de contenido por lo que dicen y hacen en redes sociales.

“En estos días vi una ‘influencer’ que en un centro comercial dijo ¿usted no sabe quién soy yo? En Estados Unidos, sin importar quien sea, le hacen cumplir la ley... Me puse a revisar y ella también dice que el amor no existe, que no sea bruta, que lo que tiene que usar es lo que tiene en la mitad de las piernas porque el día que vaya a un restaurante con qué le van a pagar, ¿con amor? Ahora, que una influencer lleve a las niñas hacia allá me parece que no está bien porque estamos en un momento de decidir con quien nos metemos", aseguró el actor.

Ante este problema que ha visto a través de la educación de su hija, Pernía invitó a sus seguidores a tener mayor consumo crítico sobre las personas que ven en redes sociales, para no dejarse llevar para hacer cosas en contra de la integridad para tener fama y dinero, ni creer que todo lo que ven es 100 % feliz y verdadero.

“A lo que voy es que cómo invitan a las más jóvenes a que no estudien ingeniería, arquitectura o sea una científica, como la que tenemos en Colombia. Dice uno que si nos da la pandemia 30 años después lo que vamos a tener de médicos son hombres y mujeres que se desnudan o puros ‘tiktokers’ y buscaremos la solución en Instagram”, concluyó.