Yina Calderón asegura que ‘la Liendra’ le es infiel a ‘Dani Duke’

A través de su cuenta de Instagram, la polémica ‘influencer’ Yina Calderón reveló lo que piensa de Mauricio Gómez, conocido como ‘La Liendra’.

Luego de que los seguidores de la colombiana le pidieran que revelara lo que piensa del pereirano, Calderón aseguró que le tiene “fastidio” y que no está de acuerdo con las cosas que dice frente a otros ‘influencers’ como ella, ‘Epa Colombia’ y Luna Gil:

“Así como él hace lo que quiera en su Instagram, en el mío yo hago lo que yo quiera […]. Cada quien hace con su vida lo que quiera. Yo no me estoy metiendo con él, él fue el que se metió conmigo hace unos días cuando de una manera despectiva hablo de mí, de Epa [Colombia] y de Luna Gil”.

Luego de las declaraciones de Calderón, Gómez publicó una historia en su cuenta de Instagram que posteriormente borró, pero que Yina tomó como un ataque directo para ella.

Calderón aseguró que ‘La Liendra’, además de fastidio, le genera desconfianza, pues reveló que este le “coquetea a una amiguita” y le es infiel a ‘Dani Duke’, su actual pareja:

“Yo tengo los pantallazos donde usted, señor Mauricio, le está coqueteando a mi amiga. Entonces, como tiene rabo de paja, mejor quédese calladito y no se acerque al fuego. Mi intención no es dañarle el noviazgo, para nada, pero mejor, vea, bebé, calladito. Dejemos el tema hasta ahí, no se pronuncie más. Borró la historia porque tiene rabo de paja”.

“Yo no tengo necesidad de inventar nada, él sabe perfectamente que le coquetea a mi amiguita y de una manera explícita. Entonces, mejor silencio, no voy a hablar más, yo creo que el señor tampoco porque tiene rabo de paja”.

Finalmente, Yina aseguró que lo que hace el creador de contenido es una falta de respeto a su actual pareja.

