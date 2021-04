Karol G revela que Shakira no quiso colaborar con ella en su más reciente álbum

Durante una entrevista con el programa de entretenimiento ‘Suelta la sopa’, la artista paisa Karol G reveló que buscó a Shakira para realizar una colaboración en su más reciente trabajo discográfico ‘KG0516’, pero la barranquillera le dijo que no:

“Hace un año le toqué la puerta a Shakira y no se dio en ese momento”.

Karol G, que fue comparada por los presentadores del programa con Shakira y Jennifer Lopez, aseguró que aún le falta mucha carrera y trabajo para lograr lo que han hecho las latinas que la rompieron juntas durante la final del SuperBowl en el 2020:

“Creo que para hablar de estar en un nivel como ellas me falta un montón de cosas por hacer, pero un montón, o sea estamos hablando de artistas que marcaron generaciones, que hicieron cosas en el mundo entero, cosas mundiales, canciones oficiales de películas, muchas cosas”.

A pesar de que Shakira se negó a la colaboración, la paisa no descarta trabajar junto a ella en el futuro, pues es una de las artistas que más admira:

“Vamos ver qué pasa, no digo que no, tampoco digo que sí, va a ser parte de lo que nos depare el futuro; si llega una canción que en mi opinión sea para Shakira, tocaré la puerta de nuevo, si no se da, como quiera mi respeto y admiración son infinitos”.