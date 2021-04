Khloé Kardashian se desnuda para demostrar que no usa retoques en las fotos de su cuerpo

Luego de la publicación de una foto no autorizada en la que aparece Khloé Kardashian en bikini, la cual ha sido duramente criticada, la integrante del clan Kardashian-Jenner decidió desnudarse y mostrar que su cuerpo no necesita retoques de Photoshop.

En la imagen que se compartió sin la autorización de Khloé, se ve a la mujer “al natural”, sin retoques y en una postura que no le ayudó a mostrar su verdadera figura.

Cansada de las críticas sobre su cuerpo, la Kardashian aseguró que los comentarios muchas veces se han vuelto insoportables:

"Cuando alguien te toma una foto que no es favorecedora, con mala iluminación o que no captura tu cuerpo de la forma en que está después de trabajar tan duro para llegar a este punto ... Debes tener todo el derecho de pedir que no se comparta. Es casi insoportable tratar de estar a la altura de los estándares imposibles que el público ha establecido para mí. Durante más de una década, en las fotos, cada defecto e imperfección ha sido microanalizado y generado burlas hasta el más mínimo detalle. Y el mundo me los recuerda todos los días".