El curioso mensaje que compartió Jessica Cediel con sensuales fotos

Jessica Cediel publicó unas fotografías en su perfil de Instagram con las que una vez más robó cientos de suspiros en sus redes, sin embargo, no solo fue eso lo que llamó la atención de sus seguidores sino el curioso mensaje con el que acompaño las imágenes.

En las fotografías se ve a Jéssica posando con una camisa corta de color blanco que deja al descubierto sus sensuales curvas, además también tiene puesto un jean azul y toda su cabellera la lleva suelta y hacia un lado.

“Nunca se monta y se montó”, escribió la presentadora junto a la fotografía.

El mensaje despertó la curiosidad de cientos de sus seguidores, sin embargo, en la fotografía la presentadora y modelo recibió cientos de halagos admirando su belleza.

Mira también: ¿A quién le quedan mejor?: Las trenzas XL de Tini Stoessel y Kylie Jenner

“Divina eres una mujer muy hermosa”, “siempre he dicho que eres la mujer más hermosa que hay en el mundo no sólo por tu belleza si no por tu forma de ser”, “tu belleza cada vez me enamora”, “no cambias, siempre eres la misma, que Dios te bendiga”, “te pasas Jéssica , por qué no te devuelves para el Olimpo y dejas de hacernos sufrir a los mortales con tanta belleza”, fueron algunas de las palabras que recibió la presentadora en la publicación que ya reúne más de 50.000 ‘likes’.

Entérate de más noticias como estas y escucha todos los éxitos musicales del momento desde tu computador en > escuche.los40.com.co o descarga la app en > http://onelink.to/24pydg