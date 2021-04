“Me duelen los pulmones al respirar”, Esperanza Gómez asegura sentir efectos secundarios tras vacunarse contra el Covid-19

Esperanza Gómez, la actriz porno colombiana publicó un video en su perfil de Instagram en el que le contó a sus seguidores los efectos secundarios que ha tenido tras aplicarse la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19.

En el video se ve a la actriz recostada en la cama mientras les cuenta a sus seguidores como se ha sentido, “aquí estoy yo unas cuantas horas después de la inyección del Covid con mis efectos”, aseguró la actriz.

“Empecé como caja de dientes a tiritar horrible (…) me duelen los pulmones al respirar, me estan doliendo las manos y las piernas y estoy temblando todavía, un poquito menos pero todavía me tiembla el cuerpo (…) esos son los efectos que a mi en lo personal me dieron”, relató la actriz.

Mira también: Acapulco Shore temporada 7: el capítulo que nadie vio por una fuerte pelea entre los participantes

En el video también aseguró que esos eran los efectos que ella había sentido, además, invitó a sus seguidores a no tener miedo de los efectos secundarios “porque los médicos dicen que en algunas personas es normal”, expresó la actriz en su relato.

Cientos de sus seguidores reaccionaron a la publicación, “toma mucha agua”, “me la pusieron hoy pero no me dio nada de efectos gracias a Dios cuídese mucho”, “ojalá se te pase pronto, bendiciones”, “cuídate mucho y sigue las indicaciones para que salgas lo más pronto posible hermosa”, fueron los comentarios que recibió la actriz en su publicación.

Entérate de más noticias como estas y escucha todos los éxitos musicales del momento desde tu computador en > escuche.los40.com.co o descarga la app en > http://onelink.to/24pydg