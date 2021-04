Amparo Grisales asegura que un arzobispo la excomulgó por besar a Margarita Rosa de Francisco

Durante una entrevista de Amparo Grisales, conocida como la Diva de la televisión colombiana, en el programa el programa ‘La Bodeguita en vivo’ la actriz reveló lo que vivió luego de besar a Margarita Rosa de Francisco en la telenovela ‘Los pecados de Inés de Hinojosa’, en una época en la que muchos aún se escandalizaban por las relaciones de personas del mismo sexo.

Grisales, aseguró que lo que ellas realizaron es muy inocente a lo que se ve hoy en día en las pantallas chicas y grandes:

La actriz también confirmó que un sacerdote la excomulgó por el beso que le dio Margarita Rosa, algo que solo se trataba de un rumor:

“Yo iba para la Feria de Manizales, y me llamaron los periodistas a decirme que el arzobispo de allá me había excomulgado. Esto fue por una carta que mandaron unas personas que se llamaban ‘los sesenta del santo sepulcro’, unos señores de esos en el armario que no les pareció”.

Amparo Grisales recordó que tenía miedo por la forma en la que iban a recibirla en Manizales luego de la excomulgación del arzobispo, sin embargo, la gente la recibió de la mejor manera:

“La gente siempre me ha respetado mucho. Yo estaba en la Feria de Cali y me fui, y la gente estaba tan avergonzada de que me hubieran excomulgado que me recibieron impresionante. Tengo imágenes guardadas subida en un carro de bomberos, arriba con el adorable Pacheco que me iba entrevistando”.