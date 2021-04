Jéssica Cediel reveló por qué optó por el celibato y sigue soltera

Jéssica Cediel les preguntó a sus seguidores “¿por qué creen que estoy soltera?” en una dinámica de preguntas y respuestas que realizó en una serie de historias en su perfil de Instagram donde también reveló que durante sus dos relaciones pasadas mantuvo su celibato.

Además, la presentadora contó los motivos por los que terminó su relación con sus dos anteriores parejas, con Leo Sarria la relación no prospero por infidelidad y con Mack Roesch, la relación terminó por acoso y pleito por un anillo, aseguro Cediel.

Según una entrevista realizada por el medio Álo, la presentadora aseguró que ha mantenido el celibato y que lo hace de manera consciente.

Algunos seguidores respondieron a la presentadora diciendo que ella aparentaba ser una persona muy independiente y que sabe lo que se merece, además, que es su decisión estar soltera, a lo que la presentadora respondió, “prefiero estar soltera que mal acompañada”.

“Es mejor estar soltero para reencontrarse con uno mismo”, escribió un seguidor, “la soltería te da tiempo para reencontrarte contigo mismo (…) porque uno va a estar con uno el resto de la vida”, respondió Cediel.

Otro internauta le escribió a la presentadora, “la persona que te gusta no llena tus expectativas”, y ella respondió asegurando que en este año que lleva de soltería se estaba hablando con alguien, pero al final no resulto nada, “ya después me di cuenta de que era muy egocéntrico y egoísta (…) no me gustan las personas así”, dijo.

En la dinámica la presentadora les contó a sus seguidores que en sus relaciones pasadas le habían lastimado el corazón, “sí me dejaron el corazón aporreadito, pero ya se recuperó y ya está bien”, además, aseguró que sigue creyendo en el amor y que sabe que va encontrar el amor de su vida, “sí estoy cerrada a comer personas” dijo Cediel y también dejó claro que no es toxica y que era celosa pero “lo normal”.

Para finalizar su dinámica la presentadora dejó un mensaje contundente:

