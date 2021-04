¿Quién es más celoso? Kimberly Reyes y su esposo revelaron detalles de su relación

Kimberly Reyes realizó una dinámica de preguntas y respuestas en una serie de historias que publicó en su perfil de Instagram acompañada de su esposo Federico Severini en donde contaron detalles de su relación, hablaron temas desde cómo era su convivencia hasta cuál había sido su peor tusa.

En los videos la pareja se encuentra sentada en un sofá y la primera pregunta que respondieron fue, “¿cómo se conocieron?”, Federico reveló que se conocieron en una discoteca, “yo la vi así casual yo ni siquiera sabía quién era ella porque yo no vivía aquí en Colombia y busqué las maneras para acercarme a su mesa y que me la presentaran”, Kimberly agregó que fue su madre quien se lo presentó.

También hablaron sobre tener hijos y la pareja aclaró que, si desea tenerlos, pero no en este momento, cada uno se encuentra enfocado en sus proyectos, “estamos embarazados de proyectos, pero después vendrán”, dijo la actriz.

Un seguidor preguntó, “¿quién es más celoso?”, Kimberly respondió “él obviamente”, pero después Federico alegó “parece que no, pero me engañó porque me dijo que no era celosa”.

Después hablaron de sus peores tusas, Federico por su parte aseguró nunca haber tenido una y Kimberly por su parte dijo que tenía una tusa justo cuando conoció a su actual pareja.

Sus seguidores también les preguntaron si sabían hablar inglés y ellos respondieron con unas frases en ese idioma, también les preguntaron cuanto duraron de novios, Federico respondió duraron ocho meses de novios y luego le propuso matrimonio y se casaron en seguida.

Y por último les preguntaron “¿qué es lo más duro de la convivencia entre ustedes?” y ambos respondieron que en términos generales todo era bueno, excepto cuando alguno de los dos tiene un mal día se les hace un poco difícil lidiar con eso, sin embargo, la pareja luce felizmente enamorada.

