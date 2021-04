Profesora colombiana es despedida por las sugestivas fotos que comparte en redes

Yeimy Ilias, una profesora universitaria de pregrado, graduada de contaduría pública, reveló que los directivos de la institución en la que trabajaba decidieron sacarla de su puesto porque era “demasiado informal” en las redes sociales, en las que comparte sugestivas fotos usando ajustados bikinis, pronunciados escotes y diminutos vestidos.

De acuerdo con la profesora, que aseguró ser toda una profesional en las aulas, la doble moral de algunas personas fue la culpable de que la echaran de su puesto.

Durante una entrevista con el programa ‘Lo Sé Todo’, Yeimy, que ya está trabajando en otra institución educativa, reveló que su cuenta de Instagram ha tenido un crecimiento enorme desde que su historia se volvió viral en las redes sociales, en las que ha sido criticada, pero también apoyada por diferentes usuarios.

La profesora universitaria se defendió de las críticas que ha recibido, asegurando que sus ganas de verse sensual y hermosa no deberían afectar la forma en la que se desempeña en su trabajo:

"Mis estudiantes me respetan mucho. Ellos se quedan con lo que muestro en clase y de pronto le podrán dar un 'me gusta' a mis fotos porque les gusta cómo me veo en vestido de baño. (...) Una red social no nos debe quitar la formación a los profesionales".