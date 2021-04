Llega a Latinoamérica la última temporada de la familia Kardashian

Por más de 14 años la familia Kardashian-Jenner invitó a cámaras de televisión a su casa para documentar sus más íntimos momentos y compartir con el mundo el día a día de sus vidas, crecimientos, logros, aventuras y hasta los dramas más controversiales de los últimos tiempos. E! Entertainment invita a Latinoamérica a disfrutar de la gran montaña rusa emocional que será la vigésima y última temporada de ¨Keeping Up With the Kardashians¨ que llegará de forma exclusiva sólo a través de E! el próximo 27 de abril a las 10:00PM LATAM.

La familia Kardashian-Jenner ha compartido desde sus rutinas del día a día y hasta los momentos más extraordinarios que han vivido durante sus vidas. Sus grandes logros y conquistas, como el día en que Kendal Jenner realizó su primer desfile global para el Victoria's Secret Fashion Show como uno de sus grandes sueños como modelo internacional. Y hasta las más dolorosas tragedias y rupturas de la familia al frente de todos. ¨Ahora llegamos a nuestra temporada número 20 y aún tenemos tanto para compartirles¨ expresa Kim Kardashian.

Mientras que, Kendal Jenner se confiesa y dice que también quiere ser madre pronto, y Khloé admite que hará todo por cumplir el sueño de buscar su segundo hijo.

Por su parte, Scott Disick se sincera y comparte sus deseos de finalmente proponerle matrimonio a Kourtney Kardashian. Y, por último, Kylie confiesa que ¨Yo sólo estoy agradecida por la infinidad de memorias que nos quedaran de cada uno de nuestros momentos grabados¨.

Aunque cueste creerlo, las semanas pasan y cada vez falta menos para el principio del fin… El próximo 27 de abril, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Kris jenner, Scott Disick y Rob Kardashian, le abrirán las puertas de sus hogares a las cámaras de ¨Keeping Up With The Kardashians¨ por última vez.

