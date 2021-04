Premios Óscar: Plataformas en las que puedes ver las 15 películas ganadoras

La 93ª edición de los premios Óscar, que se llevó a cabo en la noche del domingo 25 de abril en el teatro Dolby de Los Ángeles, Estados Unidos, premió a aquellos directores, actores, escritores y diferentes trabajadores de la industria del séptimo arte que hicieron un gran trabajo durante el último año.

A pesar de que muchas de las producciones ganadoras se estrenaron de forma virtual, lograron convertirse en las más aclamadas por los amantes del cine.

‘Nomadland’, que le dio a la directora Chloé Zhao y a la actriz Frances McDormand dos de las estatuillas más importantes de la noche como lo son ‘Mejor Dirección’ y ‘Mejor Actriz’, ganó el premio a ‘Mejor Película’.

Las 15 películas que ganaron premios se pueden ver en cines, Amazon, Netflix y Disney+.

Nomadland

Ganadora a Mejor película, Mejor dirección (Chloé Zhao), Mejor actriz principal (Frances McDormand).

Se puede ver en cines, y en cuatro días en Disney +

The Father

Ganadora a Mejor actor principal (Anthony Hopkins) y Mejor guion adaptado (Escrito por Christopher Hampton y Florian Zeller).

Se puede ver en los cines.

Judas and the Black Messiah

Ganadora a Mejor actor de reparto (Daniel Kaluuya), Mejor canción (Fight for you. Música por H.E.R. y Dernst Emile II; letra por H.E.R. y Tiara Thomas)

Se puede ver en Amazon.

Minari

Ganadora a Mejor actriz secundaria (Youn Yuh-jung)

Se puede ver en los cines

Another Round

Ganadora a Mejor película internacional (Dinamarca)

Se puede ver en los cines

Promising Young Woman

Ganadora a Mejor guion original (Escrito por Emerald Fennell)

Se puede ver en los cines

Sound of Metal

Ganadora a Mejor sonido (Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc, Carlos Cortés y Phillip Bladh) y Mejor montaje (Mikkel E. G. Nielsen)

Se puede ver en Amazon

My octopus teacher

Ganadora a Mejor largometraje documental (Pippa Ehrlich, James Reed y Craig Foster)

Se puede ver en Netflix

Soul

Ganadora a Mejor largometraje de animación (Pete Docter y Dana Murray) y Mejor banda sonora (Trent Reznor, Atticus Ross y Jon Batist).

Se puede ver en Disney +

Ma Rainey's Black Bottom

Ganadora a Mejor maquillaje y peluquería (Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal y Jamika Wilson) y Mejor diseño de vestuario (Ann Roth)

Se puede ver en Netflix

Mank

Ganadora a Mejor fotografía (Erik Messerschmidt)

Se puede ver en Netflix

Tenet

Ganadora de a Mejores efectos visuales (Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley y Scott Fisher)

Se puede ver en Movistar +

Se puede alquilar en Google Play Movies

Se puede comprar en iTunes, Rakuten, Microsoft y Google Play Movies

Two Distant Strangers

Ganadora a Mejor corto de ficción

Se puede ver en Netflix

If Anything Happens I Love You

Ganadora a Mejor corto de animación

Se puede ver Netflix

Colette

Ganadora a Mejor corto documental (Anthony Giacchino)

Se puede ver en Youtube

