Modelo colombiana de OnlyFans está subastando tangas usadas

A través de su cuenta oficial de Instagram, Karoline Rodríguez, exconcursante del ‘Desafió Súper humanos’ 2016, reveló que está subastando unas tangas rojas que usó en uno de los sugestivos videos que publica en su perfil de OnlyFans, en el que muestra su lado más sensual y erótico.

La joven, también conocida como ‘K’, ha sido cuestionada por abrir cuenta en la popular plataforma web, sin embargo, en varias oportunidades ha aclarado que lo hace porque “le gusta y disfruta de su sexualidad”.

Rodríguez invitó a sus seguidores a que donaran en la subasta lo que quisieran y les aseguró que no será el único concurso de ese tipo que realizará.

En la publicación en la que comunicó a sus seguidores sobre la subasta, la mujer también habló de lo cómoda que se siente en OnlyFans y los motivos que la llevaron a crear contenido para la red social por suscripción:

“Respondiendo una pregunta que me hacen muy seguido, y es; por qué cree OnlyFans, les respondo: la creé porque ahí puedo mostrar mi faceta erótica, sensual, soy una mujer sexualmente activa con pareja o sin, usando muchos métodos que hoy en día nos ofrecen a las personas solteras, sin necesidad de acostarme con uno o el otro. Subo contenido que me gusta, y puedo hacer feliz a muchos fans que también les gusta. No hago pornografía que también es otra duda, Y adicional a ello ganó bien por hacer algo que es de Mi total agrado”.

