"A mí me gusta con la luz prendida", Yina Calderón sobre filtración de video íntimo

En los últimos días, se publicó un video en el que se veía a la influencer Yina Calderón teniendo relaciones sexuales con su novio. Ante la ola de comentarios, especialmente aquellos en los que afirmaron que todo había sido actuado.

La creadora de contenido expresó que las imágenes fueron grabadas sin su consentimiento y que no sabía que estaba siendo grabada.

"Eso fue en la madrugada, no eran ni las 8 ni las 9 de la noche, estábamos en un edificio alto. El error mío fue no haber apagado la luz pero a mí me gusta con la luz prendida. Además yo no estaba con nigún extraño, ni con mi mozo ni con alguien comprometido, ni con el marido de mi amiga, estaba con mi novio", resaltó.

Además, expresó que mucha gente le veía el morbo al sexo como si todo el mundo no hiciera. Por último, resaltó que su relación con su novio terminó, por lo que no deseaba hablar más sobre el tema.