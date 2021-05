Estudiante universitaria es censurada por su profesor por apoyar el Paro Nacional

A través de su cuenta de Twitter, la joven estudiante de derecho María Camila Guerrero denunció que uno de sus profesores la censuró por apoyar el Paro Nacional.

De acuerdo con la joven, el profesor Edgar Ramírez Baquero de la Universidad El Rosario le pidió que quitara una foto que decía ‘Que difícil estudiar mientras matan a mi pueblo’ porque no quería tocar el tema en su clase.

“Hoy me censuraron en clase por tener una fotografía que decía: ‘Que difícil estudiar mientras matan a mi pueblo’. Qué tristeza que ni en la academia se quieran dar discusiones reales”.

El profesor, no permitió que la joven dejara la foto y que se hablara del Paro Nacional:

“Retíreme ese mensaje. Yo estoy dictando clase y no quiero meterle otros temas. Estamos en clase y esto es serio. Tenemos que aprender a respetar y eso que usted dice es un irrespeto. No me gusta su manifestación, quítemela”.