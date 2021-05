Ariana Grande y su pareja, Dalton Gómez, ya son esposos

El portal TMZ reveló que la reconocida cantante Ariana Grande y su novio, Dalton Gómez, se casaron el pasado fin de semana en la casa de la intérprete de 'Into You' en Montecito, California (Estados Unidos). Al parecer, las celebridades realizaron una ceremonia íntima con no más de 20 invitados.

Mira también: Revelan cuánto cobra Dwayne Johnson por un post en su cuenta de Instagram



Los jóvenes de 27 (Ariana) y 25 (Dalton) comenzaron a salir a inicios del 2020, antes de que comenzara la pandemia de la COVID-19; y a finales del mismo año, Gómez le pidió matrimonio a Grande con un anillo diseñado por Jack Solow.

“Tenía sentimientos muy fuertes sobre cómo quería que se viera este anillo, de una forma contemporánea. Fue su idea hacer el diamante en ángulo, y me dijo que teníamos que incorporar una perla en la pieza terminada, porque guarda un significado sentimental y muy especial para Ariana. Quería incluir eso en el anillo”, comentó el joyero en una entrevista para la revista People que se llevó a cabo el año pasado.