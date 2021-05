Señorita Argentina realizó homenaje a Diego Maradona en Miss Universo

Durante la pasarela de trajes típicos en Miss Universo, la Señorita Argentina Alina Akselrad homenajeó al fallecido astro del fútbol Diego Armando Maradona, luciendo un traje en alusión al Mundial de México 86’, evento deportivo en el que el futbolista fue el protagonista y llevó el triunfo a su país.

La joven de 22 años, también usó pantaloneta, medias de fútbol y unos tenis, prendas que no se habían visto antes durante un certamen de belleza.

Alina Akselrad, locutora y Coach Ontológica, se animó a hacer trucos con un balón durante su presentación, algo que emocionó mucho a sus compatriotas.

A través de sus redes sociales, la joven compartió fotos de lo que fue su traje y un mensaje especial a Maradona:

“No tuve el privilegio de verlo jugar, perro reviví junto a mi familia todas sus jugadas y sus goles, la forma de trabajar en la cancha. Me tocó verlo en una época donde las noticias en los medios sobre su vida privada no eran las mejores, pero también se, como dijo Rodrigo, ‘Sembró alegría en el pueblo’. Los invito a que se dejen llevar por la pasión, la alegría y la gloria que Maradona nos hizo sentir en algún momento. A través de mi traje típico, celebremos el jugador en la cancha y no al hombre en su casa”.