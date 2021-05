Perro de un narcotraficante delata su caleta frente a la policía

"Pinscher Cagueta"

Durante busca na casa, o cão se dirigiu ao quintal e começou a cavoucar. Os policiais, então, terminaram o trabalho do cão e encontraram tabletes de drogas.

O cão entregou o próprio dono, um traficante alvo da Operação policial no Vale do Araguaia - Mato Grosso pic.twitter.com/obxzx7faDZ