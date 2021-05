¡Qué sexy! Kim Kardashian presume su cuerpazo en atrevida lencería

A través de su cuenta de Instagram, la exitosa empresaria Kim Kardashian publicó una serie de fotos en las que lució la nueva línea de lencería neón de su marca Skims.

Frente a la cámara, la influencer de 40 años derrochó sensualidad y mostró los diferentes atuendos que pueden adquirir sus seguidores, compuestos por ropa interior de cintura alta, un top de tirantes delgados y escote redondo.

Como era de esperarse, la estrella del reality ‘Keeping Up with the Kardashians’, sorprendió a los usuarios de la popular red social no solo con su cuerpazo, sino con su ‘outfit’, que inspiró a otras mujeres.

En las imágenes, Kim lució tres atuendos: uno color naranja, otro verde y finalmente uno morado, los cuales ya están disponibles en diferentes estilos y tallas.

Recientemente, un grupo de 7 extrabajadores de Kim la demandaron asegurando que la empresaria no les pagó horas extras, ni les permitió descansar de sus actividades de limpieza en su mansión en California, Estados Unidos.

