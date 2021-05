“Juraba que era invencible”: Sebastián Yatra revela que se contagió de coronavirus

Durante una entrevista con Infobae México, el artista colombiano Sebastián Yatra se sinceró y habló de lo que significó para él contagiarse de coronavirus, luego de más de un año de no haber adquirido el virus.

El cantante de 26 años, que nos ha puesto a bailar y cantar el último año con canciones como ‘Chica Ideal’ y ‘Pareja del Año’, dio positivo a Covid-19 luego de que se creía “invencible”:

“A mí en lo personal yo juraba que yo era invencible contra el COVID, porque pasó un año y nunca lo tuve y me terminó dando, nunca había dicho que me dio COVID en algún momento, pero me dio y a todos nos puede dar y a alguna gente le afecta y le pega muy duro”.

Yatra, que fue duramente criticado por realizar fiestas y reunirse con amigos durante la pandemia, aseguró que personas cercanas a él han sufrido por la enfermedad respiratoria:

“Yo he tenido personas cercanas en los últimos meses en el hospital y ando con ese miedo. Por ejemplo, en Medellín, amigos cercanos, gente que trabaja conmigo, que uno dice ‘realmente les puede pasar algo grave’, y uno como que se da cuenta que esto no es un chiste, entonces no lo veamos como un chiste, sigámonos cuidando, evitemos lugares cerrados, sigamos con la mascarilla, estamos mucho más cerca del final de todo esto, pero no nos relajemos”.