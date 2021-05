Luisa Castro, ex de La Liendra, presumió su lujoso carro

La reconocida influenciadora Luisa Castro, quien fue pareja de Mauricio Gómez, más conocido como 'La Liendra', presumió su nuevo lujoso carro que, según la revista Motor, puede llegar a valer 330 millones de pesos.

Se trata de un Mercedes-Benz GLE 450, el cual fue compartido por Castro mediante un video que compartió en sus redes sociales, en el que aparece luciendo un corto atuendo negro con unas botas lagras mientras arrastra el carro con una cuerda.

"Say hello to my CHITA", escribió la creadora de contenido en la publicación que ya supera los 340.000 'Me gusta' y acumula miles de comentarios de internautas que no solo la felicitaron por su nueva adquisición, sino que también halagaron su belleza y sensualidad.

Acá está el video: