La romántica propuesta de matrimonio que le hizo Matheus Uribe a su novia

Parece que los futbolistas de la selección quieren comprometerse pronto y así lo han demostrado, pues hace unas semanas Luis Fernando Muriel anunció su matrimonio y ahora también se nos casa Matheus Uribe.

El jugador compartió unas hermosas y tiernas fotos en sus redes sociales, donde dejó ver que es todo un romántico, pues preparó una gran sorpresa para impresionar a Cindy Álvarez.

La hermosa mujer dio detalles de cómo fue sorprendida por Matheus, con quien tiene una hija llamada Antonia.

"Veníamos preparando una fiesta para compartir con nuestra familia. Nos moríamos de la emoción cada día imaginándonos el momento de estar todos juntos, pues durante un año y medio, Matheus no había visto a su familia y yo a la mía. Los extrañábamos demasiado y queríamos tener un momento muy especial con ellos. Esa era la idea que me vendió él para esta sorpresa inesperada. Fue un día normal, estábamos todos tan felices y yo me sentía tan feliz de verlo a él sonreír con los seres que más ama, que nunca me imaginé nada de esto. Llevaba más de dos meses preparándolo", reveló Álvarez.

Sin duda para Cindy fue un momento inolvidable, el cual quedó plasmado en las fotos que ambos compartieron en Instagram.

El jugador preparó un video ilustrado, llamado ‘El marinero y la sirena’, el cuál los representaba a ellos y que decidió mostrar durante la gran noche.

En este interesante “corto” se cuenta la historia de un hombre que se va a navegar y se enamora de una hermosa sirena. Ambos emprenden un viaje por el mar lleno de obstáculos y tormentas, pero juntos aprenden a navegar.

“No estoy seguro cuándo llegaremos a tierra firme, pero puedo prometerte un sinfín de aventuras, de las cuáles tú siempre serás la sirena de esta isla”, se le escuchó en el video.

Al final, se escucha la voz del jugador diciendo, “¿Cindy quieres casarte conmigo?”