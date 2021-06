“Mor”: la palabra que cautivó a Luisito Comunica en Colombia

Luisito Comunica, el influencer mexicano que se encuentra visitando el país colombiano con el fin de grabar una serie de videos para su canal de YouTube en los que documentara la crisis por la que el país atraviesa, además, el influencer también busca conocer un poco más de la cultura colombiana.

En una serie de historias en su perfil de Instagram, el reconocido influencer mexicano hablo de una palabra que ha escuchado por todos lados en la ciudad de Medellín y que además ha logrado cautivarlo.

“Oigan he notado que las personas aquí, más que nada las mujeres, dicen mucho la palabra “mor” (…) el mor esta por todos lados, me gusta, me gusta el uso del mor, suena lindo cómo que te cautiva”, expresó en creador de contenido Luisito.

El influencer se mostró muy cautivado con la palabra que suele sonar muy seguido en la ciudad de Medellín para acompañar una frase, y como él lo dice suele escucharse más en las mujeres.

A Luisito Comunica le gusta el 'Mor'. pic.twitter.com/ayu47pv46M — Chismes Colombia (@ChismesCol) June 4, 2021

