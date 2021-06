Obama habla de los ovnis en EEUU y otros casos recientes

"Hay objetos en el cielo que no podemos explicar", dijo el expresidente de los Estados Unidos Barack Obama en una entrevista con James Corden, además de dar otras opiniones sobre la vida extraterrestre.

Cada vez más fuentes gubernamentales y militares hablan abiertamente del tema y no se van por las ramas. Los fenómenos aéreos no identificados ya están entre nosotros como una realidad con pruebas y no por especulaciones.

Los últimos videos del documentalista Jeremy Corbell sobre casos de militares y ovnis han confirmado lo que el expresidente americano dijo en la entrevista. No estamos solos en el universo.

