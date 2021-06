El vestido rojo con el que Ester Expósito nos tiene suspirando

Ester Expósito, una de las actrices españolas más populares y hermosas de la actualidad, deslumbró con un vestido rojo en el Festival de cine de Málaga.

La actriz, compartió un video en su cuenta de Instagram luciendo el vestido color rojo, creación de Victor Blanco, y cautivó a sus seguidores con su característica forma de coquetear frente a la cámara.

Expósito, que se rumora terminó su relación con Alejandro Speitzer, se volvió tendencia en las redes sociales gracias al video que no solo tiene cautivados a sus seguidores, sino a nosotros.

Mira También: ¡MAMACITA! ANA SOFÍA HENAO ENAMORA A MÁS DE UNO CON FOTO EN BIKINI

Como era de esperarse, los seguidores y colegas de la actriz de 'Elite' e 'influencer', no dejaron pasar por alto la foto y la llenaron de elogios.

“u go come to my place.. 🎶”, fue el mensaje con el que la actriz compartió la publicación que está rompiendo Internet.

Entérate de más noticias como estas y escucha todos los éxitos musicales del momento desde tu computador en > escuche.los40.com.co o descarga la app en > http://onelink.to/24pydg