Sebastián Carvajal enloquece a sus seguidores con foto de sus pectorales

Sebastián Carvajal, el reconocido actor y protagonista de la novela del canal RCN ‘Enfermeras’, sorprendió a sus seguidores en redes sociales tras realizar una publicación en su perfil de Instagram en el que está en la playa con un hermoso paisaje.

En la imagen se ve al artista con el mar y la arena de fondo, él está posando de perfil y sin camiseta, por supuesto cientos de seguidores llenaron la publicación halagando no solo el bello paisaje sino sus pectorales.

“Creí que la perfección humana no existía”, “hermoso”, “eres el mejor”, “bello papacito”, “el hombre perfecto no exist…”, “un espectáculo no solo el atardecer”, “lo más lindo del hospital”, “la perfección hecha hombre”, escribieron algunos usuarios.

