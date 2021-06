Aída Victoria Merlano sedujo a sus seguidores posando sin ropa interior

Aída Victoria Merlano, la influencer colombiana causó sensación en redes tras realizar una publicación en su perfil de Instagram donde casi muestra de más y por supuesto sus seguidores la llenaron de halagos.

En las imágenes se ve a Aída posar de diferentes formas sobre una silla, pero lo que más llamó la atención de sus seguidores es que la mujer no lleva ropa interior, solo la cubre una camiseta de flores, además, en las imágenes deja ver su bronceado.

“¿Qué has dejado de ser para hacer feliz a alguien más? Quien te va a amar no te condiciona. Tenlo presente. Pdta: Me fascinaron las fotos, pero lo que más me gustó fue posarle a Lumar”, escribió Aída en su publicación.

La publicación ha generado cientos de comentarios que elogian su belleza, “que bella”, “divinamente hermosa”, “preciosa te admiro muchísimo”, “mujer hermosa”, “quien fuera mueble para estar debajo de ti”, “mamasota costeña”, escribieron algunos usuarios.

