Madre realiza gran fiesta de cumpleaños a sus hijos, pero ningún invitado llega

A través de una publicación de Facebook, una madre mexicana llamada Montserrat mostró su tristeza y frustración al contar que preparó una gran fiesta de cumpleaños para sus hijos, pero ningún invitado asistió.

Montserrat, al ver la tristeza de sus hijos hijos Gera, de 5 años de edad, y Asís, de 4 años, por ver el lugar de su celebración vacío, decidió pedir ayuda en las redes sociales:

“Si no me hablan o me conocen, no importa; si gustan venir, el brincolín estará hasta las 11:00 p.m. No quiero que la comida se quede, ni que Gera y Asís piensen que no tienen amigos”.