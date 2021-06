Kylie Jenner y Travis Scott vuelven a ser novios

Durante la 72º edición de la 'Parsons Benefit', en Nueva York, Estados Unidos, la empresaria Kylie Jenner y el rapero Travis Scott fueron vistos juntos y cariñosos.

La estrella de 'Keeping Up With The Kardashians' y el músico llevaban varios meses de idas y venidas, pero solo hasta ahora se confirma un regreso entre ellos.

Kylie Jenner y Travis Scott acudieron al evento junto a Stormi, la hija que tienen juntos, quien se mostró contenta de ver a sus padres juntos.

En la velada el rapero recibió un premio, motivo por el cual le agradeció a la empresaria y a su hija:

"Stormi, te quiero. Y mujercita, te quiero".

A pesar de que ninguno de los dos ha confirmado el regreso de su relación, Kylie Jenner publicó una romántica foto junto al rapero en la que aparece abrazándola por la espalda.

