Madre se vuelve viral tras suplantar a su hija en el colegio

Casey García de 30 años, se volvió tendencia en las redes sociales tras publicar en su cuenta de YouTube un video en el que se hace pasar por su hija de 13 años en el colegio ubicado en El Paso, Texas, el objetivo de este video según Casey era poner a prueba la seguridad del colegio, sin embargo, nada salió como lo esperaban y termino arrestada y pagando una multa millonaria.

Fueron aproximadamente 28.000.000 millones de pesos los que tuvo que pagar de fianza luego de ser arrestada por cargos de entrada ilegal y manipulación del gobierno, Casey explico que nadie se dio cuenta de que era ella hasta la séptima hora de clase, cuando una profesora le pidió que se quedara después de clase y sin nada que hacer la mujer fue descubierta.

Mira también: ¿Muy toxica? Mujer fingió su boda para darle celos a su expareja

“Los profesores estaban tan preocupados por los estudiantes que estaban en línea que no prestaban atención a los estudiantes que estaban allí físicamente. Creo que el factor decisivo para mí fue en realidad entrar y hacerme pasar por una estudiante de séptimo grado. Quiero decir, no soy una gallina de primavera, pero no fue difícil”, explico la mujer en un video de su canal de YouTube donde relató los sucesos.

Además, aclaró que el video no lo hizo para ganar ‘likes’ ni visualizaciones, sino para demostrar la inseguridad de las escuelas.

Entérate de más noticias como estas y escucha todos los éxitos musicales del momento desde tu computador en > escuche.los40.com.co o descarga la app en > http://onelink.to/24pydg