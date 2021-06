Aida Cortés confiesa las cosas más raras que le han pedido hacer en OnlyFans

Durante una conversación con el influencer Erick Pabón, la estrella colombiana de OnlyFans Aída Cortés reveló algunas de las cosas más extrañas que le han pasado desde que empezó su carrera como modelo Webcam.

De acuerdo con la joven, que gana más de 120 millones de pesos al mes por su contenido exclusivo, empezó en el mundo del modelaje webcam para pagar sus estudios universitarios y deudas familiares.

Mira También: AÍDA CORTÉS PRESUMIÓ SU FIGURA SIN SOSTÉN Y EN TANGA ROJA

La joven colombiana reveló que empezar en el mundo de entretenimiento para adultos no es fácil y más cuando los videos se filtran. Para Cortés fue muy difícil que sus compañeros de universidad se enteraran a lo que se dedicaba:

“Estaba en la universidad, llegué normal, yo era una niña super buena y había un video que todo el mundo estaba viendo (…) tuve que decidir si me retiraba o seguía. Yo lloraba y me preguntaba ¿cómo le digo a mis papás? (…) Los senté y le dije papá o mamá, ‘hago esto, pero nadie me toca'”.