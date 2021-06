Daniela Ospina es duramente criticada por besar en la boca a su hija Salomé

A través de sus historias de Instagram, la empresaria colombiana Daniela Ospina compartió un video junto a su hija Salomé, el cual ha generado polémica en las redes sociales.

En las imágenes, republicadas por diferentes cuentas de entretenimiento, aparece la expareja de James Rodríguez dándole un beso en la boca a la hija que tiene junto al futbolista colombiano, algo que ha generado todo tipo de reacciones dentro de los seguidores de la también deportista.

Mientras unos usuarios aplaudieron los gestos de amor de Daniela con su hija, otros aseguraron que no era adecuado besar a los hijos en la boca.

Mira También: GAL GADOT SE CONVIERTE EN MADRE POR TERCERA VEZ Y LO ANUNCIA CON TIERNA FOTO

Comentarios como “Nunca he besado a mis hijos en la boca. Cada cosa en su lugar y no me parece", "yo no le veo ni morb*, ni complique, la gente es que jode y hace cosas peores en sus casas", "un beso tierno dado con cariño maternal o paternal, no debería ser mal visto", "esto no se ve bien y más viniendo de una figura pública", "no es el comportamiento adecuado. El amor hacia nuestros hijos no se demuestra de esa manera", son algunos que diferentes usuarios han dejado sobre lo que opinan del beso entre madre e hija.

Entérate de más noticias como estas y escucha todos los éxitos musicales del momento desde tu computador en > escuche.los40.com.co o descarga la app en > http://onelink.to/24pydg