Luisa Castro le respondió a seguidor que le dijo que estaba "muy feita"

Luisa Castro se ha convertido en una de las creadoras de contenido más populares del momento. La joven inicialmente ganó reconocimiento por haber sido una de las parejas de 'La Liendra', y posteriormente continuó ganando seguidores gracias a sus publicaciones.

Por tal motivo, constantemente realiza rondas de preguntas y respuestas en Instagram, con el objetivo de mantener una conversación más directa con sus fanáticos.

En días anteriores, uno de ellos le envió un mensaje que no fue bien visto. "¿Por qué no se arregla nunca? Póngase bonita, anda muy feita últimamente", le dijo el internauta a Castro, quien decidió no quedarse callada y responderle.

"Como le hubiera contestado hace unos años en el colegio: porque puedo, quiero y no me da miedo", escribió Luisa en sus historias, donde también compartió un video haciendo 'muecas'.

Algunos usuarios de redes la criticaron por su forma de hablar, mientras que otros la apoyaron y le dijeron que estaba "muy hermosa".