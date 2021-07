Tatán Mejía se tatúa en la pierna dibujo que le realizó su hija Macarena

A través de su cuenta de Instagram, el motocrosista colombiano Tatán Mejía mostró el tatuaje que se realizó en la pierna de un dibujo que le realizó su hija menor Macarena.

Macarena, hija de Tatán y Maleja Restrepo, le entregó el dibujo al deportista con una hermosa y emotiva dedicatoria que derritió de ternura a sus casi 2 millones de seguidores.

“Para papá. Te quiero mucho papá y quiero dar un beso, Me gusta cuando me cantas y cuando me lees cuentos. Cuando estás cerca de mí me gusta escuchar tu voz. Eres el mejor papá, por eso te quiero yo”.