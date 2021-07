Niño que lloró por título de Egan Bernal en el Tour de Francia murió en accidente

En el 2019, luego de que Egan Bernal ganó el título en el Tour de Francia, las imágenes del pequeño Julián Esteban Gómez llorando de emoción se volvieron virales en las redes sociales.

Las inspiradoras imágenes del pequeño le dieron la vuelta al mundo e hicieron que diferentes niños empezaran dedicarse al ciclismo, uno de los deportes más queridos por los colombianos en la actualidad.

A través de un mensaje de Twitter, Fabio Rodríguez, exciclista y entrenador de futuros profesionales, reveló que el pequeño Julián de 13 años murió mientras entrenaba con su abuelo en Zipaquirá, una dura noticia que ha afectado duramente al mundo del deporte.

“Hoy te vas sin poder cumplir los sueños que tenías y me dejas sin tener a quien molestar. Solo 13 añitos, y un maldito mulero te quito la vida. Me parte el corazón tu partida tempranera, solo me resta decirte que te extrañeré por siempre”.