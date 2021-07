Luisa Fernanda W responde a los rumores sobre si está embarazada otra vez

Desde hace varias semanas los internautas han venido hablando sobre un posible embarazo de Luisa Fernanda W, quien en meses anteriores dio a luz a Máximo, su primer hijo con Pipe Bueno.

De acuerdo a sus seguidores, en diferentes videos y fotografías que ella ha compartido en sus redes sociales, se le puede ver una 'barriguita' que para muchos significaría su segundo hijo con el cantante.

Además, la influenciadora publicó en sus historias de Instagram un video en el que muestra su 'pancita' y le pregunta a sus seguidores si está embarazada o "gordita".

No obstante, Luisa Fernanda W decidió aclarar los rumores y confesó que no está embarazada, pero que sí está con unos kilos de más que le quedaron después del parto.

"Ahí voy poco a poco recuperándome, no ha sido fácil, la recuperación de un embarazo es de tiempo. Les confieso que yo me siento muy afortunada porque me he recuperado muy bien en poco tiempo, pero tampoco crean que tengo el cuerpo 'ideal de muchos'", declaró la pareja de Pipe Bueno.

Y continuó: "Por ahora no estoy embarazada, si fuera así no me hubiera metido la FIESTOTAAA que me metí en mi cumple; si lo llego a estar les contaré con mucha felicidad".

De igual forma, la creadora de contenido envió un mensaje para que los internautas dejen de "presionar a las mujeres con su cuerpo".