Megan Fox revela que dejó de beber alcohol en el 2009

Es común que algunas celebridades opten por no beber o fumar para cuidar su salud e imagen, sin embargo, otros han decidido alejarse de los vicios por motivos que los han afectado directamente.

Durante una entrevista con portal WWD, la hermosa actriz Megan Fox reveló que desde el año 2009 no bebe alcohol y se mantiene sobria.

Según contó la artista, ese año la pasó muy mal durante la gala de los Globos de Oro, evento al que asistió sola y terminó en la misma mesa junto a Blake Lively y los Jonas Brothers.

Megan Fox, al ver quiénes eran sus acompañantes de mesa, decidió concentrarse en tomar varias copas de Moët & Chandon, que tiempo después “le pasaron factura”.

“Estaba sentada en una mesa con Blake Lively y los tres hermanos Jonas y en el centro había botellas gigantes de champagne, y yo me tomé múltiples vasos. Después de lo que pasó en esa ceremonia, no tomé más. Ahora ya no bebo y esa es la razón. Me puse muy agresiva y más tarde solté un montón de tonterías en la alfombra roja que no debería de haber dicho nunca. Me metí en un lío por todo lo que dije", fue parte de la confesión de la actriz durante la entrevista.

