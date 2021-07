(VIDEO) Sujeto da un pedazo de pizza como propina y se vuelve viral en redes

En TikTok se viralizó un video que muestra la grabación de una cámara situada en el timbre de un hogar, donde un repartidor llegó con una orden de pizza, pero le brindaron un pedazo de la comida como propina.

Mira también: (VIDEO) "Se va a comer al árbitro": remolino de arena irrumpe en partido de fútbol

En la puerta del lugar, los dueños dejaron un mensaje para el encargado de entregar el pedido, el cual decía: “No hay dinero para propina, por favor tome una porción de pizza”.

Cuando el trabajador leyó el texto esbozó un gesto de sorpresa y se le escuchó decir molesto: “Are you kidding me? (¿Esto es una broma?)”. Sin embargo, dejó la caja de pizza afuera de la casa, no sin antes agarrar el pedazo que le ofrecieron.

Te puede interesar: (VIDEO) Hombre acompañó a su amante a vacunarse y se encontró con su esposa

El gesto del domiciliario generó polémica y abrió el debate en los comentarios del video de TikTok, que suma más de 2.5 millones de reproducciones; allí lo han tildado de “tacaño” por no dar la propina que merecía el repartidor.

¿Ustedes qué opinan?