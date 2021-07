Britney Spears solicita destituir a Jamie Spears como administrador de su dinero

Mathew Rosengart, el nuevo abogado de Birtney Spears, solicitó a la Corte Superior de Los Ángeles que Jamie Spears dejé de ser el administrador del patrimonio de la ‘Princesa del Pop’.

De acuerdo con la información, el abogado y la artista quieren que su padre y actual tutor sea reemplazado por Jason Rubin, un contador público de Certified Strategies Inc. en Woodland Hills, California, que está altamente calificado para realizar sus funciones.

La petición presentada por Rosengart pide la "preferencia objetivamente inteligente el nombramiento de un administrador fiduciario profesional altamente cualificado en esta circunstancia" para llevar un control del patrimonio de Britney, que se conforma por más de US$ 2,7 millones en activos en efectivo y US$ 56 millones en activos no monetarios.

Recordemos que desde principios de julio la artista empezó a reconocer que la tutela de su padre es “abusiva” y que le ha generado muchos problemas en su estabilidad emocional y mental.

