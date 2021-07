Ashton Kutcher y Mila Kunis revelan que no bañan a sus hijos con frecuencia

Durante una entrevista con la revista People, los actores Ashton Kutcher y Mila Kunis revelaron que no bañan diariamente a sus hijos Wyatt Isabelle, de 6 años, y Dimitri Portwood, de 4 años.

De acuerdo con la pareja, bañar a los niños todos los días con agua y jabón hace que los aceites y grases naturales de la piel dejen de protegerlos de enfermedades o virus.

La actriz de 37 años, originaria de Ucrania, confesó que cuando era niña casi no se bañaba por las bajas temperaturas y falta de agua caliente en su hogar, motivo por el cual no le ve problema a que sus hijos no se bañen a diario.

Por su parte, Ashton Kutcher dio a entender que solo bañan a sus hijos cuando les ven mugre:

“Pongámoslo de esta forma: si tú puedes verles la mugre, límpialos. De lo contrario, no hay caso”.

Según la Sociedad Estadounidense de Dermatología, los niños entre los 6 y 11 años de edad pueden evitar ducharse todos los días, pero deben hacerlo por lo menos una o dos veces a la semana.

Finalmente, Kutcher y Kunis aseguraron que no se echan todos los días jabón mientras se bañan.

