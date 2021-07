‘El Mensajero’, la película protagonizada por la ‘chica Bond’ Olga Kurylenko

La lucha por la vida en la que se convierte la entrega de una encomienda, enviada para matar al testigo de un asesinato, se toma los cines del país con el estreno de EL MENSAJERO. La Historia es protagonizada por la Chica Bond, Olga Kurylenko, quien interpretó a Camille en el clásico de acción del 2008, Quantum of Solace y el ganador del Oscar, Gary Oldman, en el 2018 a Mejor actor principal en Las horas más oscuras (2017).

El thriller de acción coescrito y dirigido por Zachary Adler, narra la historia de un mensajero de la mafia en Londres (Olga Kurylenco) a quien la organización criminal de Ezekiel Mannings (Gary Oldman), pretende convertir en chivo expiatorio del asesinato de un testigo clave (Amit Shah) en la incriminación de este jefe. Sin tener idea de la máquina asesina en la que se puede convertir esta mensajera que ha sido militar, complica la misión de los mercenarios, cuando se dedica a defender su vida y la del hombre que supuestamente tenía la intención de matar.

Mira También: ASHTON KUTCHER Y MILA KUNIS REVELAN QUE NO BAÑAN A SUS HIJOS CON FRECUENCIA

El estilo crudo y auténtico de Adler, dentro del género cinematográfico de gánsters británicos, lo ha posicionado como uno de los directores prolíficos del género. Sus películas Rise of the Krays (2015) y su secuela The Fall of the Krays (2016), rompieron récord de ventas en las plataformas de distribución de Reino Unido.

Sinopsis:

Ezequiel Mannings (Gary Oldman, ganador del Oscar®) es un criminal que busca matar a Nick (Amit Shah), la única persona dispuesta a testificar en su contra. Para lograrlo, contrata a un misterioso mensajero (Olga Kurylenko) para que -sin saberlo- entregue una bomba y lo mate. Pero cuando ella rescata a Nick de una muerte segura, el dúo deberá enfrentarse a un ejército de asesinos para sobrevivir.

Protagonistas:

Olga Kurylenko, “Femme fatale” y heroína del cine de acción

A sus 29 años, la actriz y modelo ucraniana, saltó a la fama mundial tras convertirse en una de las exóticas chicas Bond, junto a Daniel Craig en Quantum of Solace (2008). Su belleza natural, así como su sensualidad, han capturado la atención del público y la han llevado a interpretar personajes de carácter fuerte y de acción. Junto a Timothy Olyphant, coprotagonizó la cinta Hitman (2007) encarnando a la bella rusa Nika Boronina. En 2012 Kurylenko fue elegida como Julia, papel secundario en la aventura de ciencia ficción Oblivion (2013), junto a Tom Cruise y Morgan Freeman. También en la película de comedia Johnny English: De nuevo en acción (2018) se convirtió en la musa antagonista de Johnny, interpretado por Rowan Atkinson, mejor conocido como Mr. Bean.

Gary Oldman (Londres, 1958). Actor, director y productor inglés. Con más de 60 premios y 98 nominaciones en los diferentes premios y festivales cinematográficos del mundo. Es un actor icónico gracias a su interpretación de hitos en el cine como el Conde Drácula en Drácula de Bram Stoker (1992), Zorg, el villano intergaláctico de El quinto elemento (1997) dirigida por Luc Besson. Sid Vicious en Sid and Nancy (1986), El corrupto Stansfield en El perfecto asesino (1994) y Gordon en Batman: el caballero de la noche (2008), entre otros. Su transformación e interpretación de Winston Churchill en Las Horas más oscuras (2017) le hizo merecedor del Oscar en la categoría, Mejor Actor Principal en el 2018.

Amit Shah (Londres, 1981). Comenzó su carrera en la actuación a los 16 años. Obtuvo su título en Arte dramático en la Universidad de Staffordshire y luego se formó en LAMDA en Londres. En 2006, trabajó en The Royal Hunt of the Sun en el National Theatre, allí representó tres obras más, incluida The Alchemist, dirigida por Nicholas Hytner, por la que fue nominado para un premio Ian Charleson y The Man of Mode.

En 2013 realizó su primer papel en la producción cinematográfica, Un viaje de 10 metros (2014) producida por Steven Spielberg y Oprah Winfrey, dirigida por Lasse Hallström y protagonizada por Dame Helen Mirren y Om Puri.

Entérate de más noticias como estas y escucha todos los éxitos musicales del momento desde tu computador en > escuche.los40.com.co o descarga la app en > http://onelink.to/24pydg