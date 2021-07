Hija de religioso deja la iglesia para entrar al mundo de OnlyFans

En una entrevista con el reconocido diario The Mirror, la joven estadunidense de 23 años Nala Ray, hija de padres religiosos y pastores, aseguró que a pesar de que su familia le inculcó las creencias por Dios, siempre se vio atraída por explorar su sexualidad.

Nala reveló que durante su adolescencia les mintió a sus padres. La joven les decía que iba a grupos de la Iglesia o a un comedor de beneficencia a ayudar, pero en realidad tenía encuentros sexuales con diferentes hombres.

“No me escapaba para beber o salir de fiesta, solo quería ser amada y apreciada sexualmente… Estábamos en el centro del enfoque de la ciudad. Fue difícil. No me permitían usar maquillaje o ropa provocativa y la comunidad tampoco aprobaba las redes sociales ni las citas”.