“Es el lugar de mis sueños”: ‘La Liendra’ confiesa cuánto le costó su nuevo apartamento

A través de la dinámica de ‘Preguntas’ en las historias de Instagram, el creador de contenido Mauricio Gómez, más conocido en las redes sociales como ‘La Liendra’, respondió a algunas dudas de sus seguidores.

Uno de los seguidores del joven colombiano no quiso quedarse con la incógnita y le preguntó cuánto le costó su nuevo apartamento, un lujoso penthouse ubicado en El Poblado, una de las zonas más hermosas de Medellín.

"Cuánto le costó su PH?", fue lo que le preguntó el seguidor al joven, que explicó en dólares:

“¿Cuánto me costó el apartamentico Ome? Yo lo compré en dólares, así que ustedes hagan el cambio. Yo les voy a dar un aproximado, no les voy a dar la cifra como es, pero me costó 500 mil dólares”.