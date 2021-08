The Weeknd anuncia el lanzamiento de ‘Take My Breath’ con video de los Juegos Olímpicos

A través de sus redes sociales, el exitoso artista Abel Makkonen Tesfaye, conocido artísticamente como The Weeknd, anunció el lanzamiento de una nueva canción que representa el primer adelanto de lo que será su próximo trabajo discográfico, sucesor del exitoso ‘After Hours’ que le permitió al cantante ser uno de los músicos más populares del 2020.

Con un corto video en el que aparecen diferentes atletas de los Juegos Olímpicos de 2020 que se están disputando actualmente en Japón y una parte de la canción de fondo, el canadiense reveló que el tema estará disponible desde el próximo 6 de agosto.

A pesar de que no hemos podido ver a The Weeknd en algún escenario durante más de un año, la celebridad no se ha detenido y ha empezado a abarcar otras industrias como la del cine y televisión siendo protagonista, cocreador, coguionista y productor ejecutivo de ‘The Idol’, una serie que pronto presentará HBO.

