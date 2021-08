Por colonoscopia, hombre descubre que tenía una mariquita en su organismo

A través de la revista cintífica American College of Gastroenterology, Case Reports Journal, el mundo entero pudo conocer el insólito caso de un hombre de 59 años a quien le descubrieron una mariquita viviendo en su colon transverso.

Mira también: FOTOS: descubren supuesto 'pez con dientes' en Estados Unidos

De acuerdo al artículo, la mariquita Harmonia Axyridis fue encontrada por los médicos durante el procedimiento de una "colonoscopia de cribado" que se le practicó al sujeto sin comorbilidades. No obstante, los científicos resaltaron que la preparación previa al examen pudo haber ayudado al animal a mantenerse en el órgano digestivo.

“La preparación de la colonoscopia del paciente fue de 1 galón de polietilenglicol la noche anterior a la colonoscopia y, por lo demás, el examen de la colonoscopia fue normal. Su preparación para la colonoscopia pudo haber ayudado al insecto a escapar de las enzimas digestivas en el estómago y la parte superior del intestino delgado”, explicó el informe.

Sin embargo, este no sería el primer caso de ingesta de insectos que se ha logrado conocer en los humanos, ya que en diferentes ocasiones se han hallado diferentes animales como cucarachas durante una colonoscopia.

Te puede interesar: ‘Stranger Things’: Lanzan nuevo tráiler y fecha de estreno de la cuarta temporada

Continuing the tour of insects found during colonoscopy, I present Exhibit B: ladybird ?? https://t.co/LLwIZTFPF9 pic.twitter.com/GXJAnsmyH3