Sebastián Yatra se une a Jhay Cortez para lanzar ‘Delincuente’

Sebastián Yatra marca su territorio como una voz líder en la música, entregando un éxito triple platino por ‘Pareja del Año’, después del éxito doble platino de ‘Chica Ideal’ y sin señales de detenerse, el multipremiado artista estrena su nueva canción ‘Delincuente’ junto a Jhay Cortez.

“‘Delincuente’" me tiene emocionado”, comentó Sebastián Yatra. “Es una canción de reggaetón para bailar y disfrutar, un tema súper sexy con Jhay Cortez, que le da su propio toque. Estoy emocionado de que por fin hayamos podido colaborar y hacer un tema tan divertido y fresco como este”. Jhay Cortez añade: “Cuando llegó la oportunidad de unir fuerzas con Yatra para crear un éxito no lo dudé. Nos sacamos mutuamente de nuestra zona de confort en esta canción”.

A principios de esta semana, se anunció que el colombiano es finalista de los Latin Billboard Music Awards 2021 en la categoría de ‘Canción Latin Pop del Año' e hizo su debut en Good Morning America durante el ‘Summer Concert Series’ de la cadena ABC con su canción certificada por la RIAA 3x platino, que consiguió el puesto #1 de esta semana en la radio latina en Estados Unidos y Puerto Rico, ‘Pareja del Año’ con Myke Towers.

Próximamente, el artista también se unirá a las estrellas del pop latino Enrique Iglesias y Ricky Martin en su gira norteamericana.

Letra Delincuente:

Ya, Yatra, ya, ya

Me sigue

Te estoy notando confusa, confusa

Estas usando el corazón bebé y eso ya no se usa, se usa

Y mucho menos si va a ser con él, de él no esperes nah, nah

No pierdas el tiempo que él solo es pa´ un rato y más nah, nah

En la cama una delincuente, mami

Me gusta cuando eres desobediente, mami

Yeah

Pone carita de inocente

Yeah

Pero es más chimba cuando se pone indecente, mami es evidente, mami

Me sigue

Pórtate mal que tú eres mala, lo haces con él y sabes que no me iguala, lo hicimos en el cuarto, en el carro y en la sala, él te hace un ángel por eso te da alas y tú y yo en el jardín del edén, a metros las cositas que decías por DM, el panty ferragamo y el brasier de Chanel, no voy a la iglesia pero te veo y digo amén; en la borrachera, me llamaste pa ´que contigo bebiera, la falda te subiera, la llamada en espera, cuando estás conmigo baby no lo coges y por eso es que te cela y yo ni te escribo, pero traigo los preservativos, yo te mato y después te revivo, nos clavamos y lo hacemos en vivo y después ni te escribo pero traigo los preservativos, a tu cuerpo siempre doy positivo

En la cama una delincuente, mami

Me gusta cuando eres desobediente, mami

Yeah

Pone carita de inocente

Yeah

Pero es más chimba cuando se pone indecente, mami es evidente, mami

Yatra, Yatra

Cuidado, que la noche no te agarre en el lugar equivocado ella y sus amigas siempre van pa´l mismo lado, prefiere dormir con ellas que con un idiota al lado

y yo a ti te escribo, porque traigo los preservativos, porque quiero que los uses conmigo

En la cama una delincuente, a mi

Me gusta cuando eres desobediente, mami

Si, me pones cara de inocente, pero tan rica cuando eres desobediente, mami

Eh

En la cama una delincuente, mami

Me gusta cuando eres desobediente, mami

Yeah

Pone carita de inocente

Yeah

Pero es más chimba cuando se pone indecente, mami es evidente, eh, eh

En la cama una delincuente

