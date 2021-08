“Te abrazo”: Lina Tejeiro envía mensaje de apoyo a ‘Epa Colombia’

A través de sus historias de Instagram, la actriz Lina Tejeiro, que actualmente es una de las actrices más queridas por los colombianos por su belleza, carisma y relajada forma de ser, envió un mensaje de apoyo a Daneidy Barrera, conocida como ‘Epa Colombia’, luego de que el Tribulan Superior de Bogotá le diera 63 meses y 15 días de cárcel sin posibilidad de prisión domiciliaria.

“Amiga, ‘Epa Colombia’, eres una guerrera, eres inspiración, eres el vivo ejemplo de que, si queremos, podemos cambiar y ser mejores. Te abrazo”, fue el mensaje que puso la actriz, el cual se suma a los de diferentes usuarios en redes sociales, otros creadores de contenido como Nicolás Arrieta e incluso periodistas, que han asegurado que la joven colombiana ya pagó por lo que hizo o que la condena que le dieron es desproporcionada.

A pesar de que aún no se ha expedido una orden de captura contra la empresaria, la decisión tomada no ha sido bien recibida por muchas personas que no se sienten conformes con la justicia colombiana.

El mensaje de @Lina_Tejeiro a Epa Colombia pic.twitter.com/d7FQFK1JZu — Chismes Colombia (@ChismesCol) August 13, 2021

